Иностранцы в Индонезии не смогут совместно проживать вне брака

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил дать родителям погибших военнослужащих право в течение полугода требовать признания брака их детей недействительным, если... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил дать родителям погибших военнослужащих право в течение полугода требовать признания брака их детей недействительным, если этот брак был фиктивным. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право требовать признания брака недействительным, за счет включения: близких родственников (отца и матери) погибшего супруга, чьи законные права и интересы нарушены в результате фиктивного брака", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что распространились случаи заключения фиктивных браков, злоупотреблений в сфере наследования, в результате которых один из супругов вступает в брак, заранее желая получить материальные выгоды в результате потенциальной гибели второго супруга. По его словам, для таких лиц даже есть специальный термин – "черные вдовы". "Именно такие персонажи превращают заключение браков с участниками СВО в бизнес, исходно рассчитывая, что супруг погибнет, и тогда можно будет получить выплаты от государства. Занимаются этим как корыстные одиночки, так и целые группы аферистов. Своими действиями черные вдовы и их подельники оскорбляют память героев, обманывают государство и лишают настоящие семьи погибших бойцов положенных им по закону выплат, добавляя тем самым горя скорбящим и нуждающимся в поддержке родным", - констатировал политик.
