США рассчитывают на партнерство с Норвегией по критически важным минералам

2026-02-15T03:13+0300

МЮНХЕН, 15 фев - ПРАЙМ. США рассчитывают на партнерство с Норвегией по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере. "На моей встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере мы обсудили важнейшую роль Норвегии в обеспечении безопасности Арктики и стратегическое значение Гренландии. Мы рассчитываем на сотрудничество с Норвегией в вопросах безопасности цепочек поставок, в том числе критически важных полезных ископаемых", - написал Рубио в соцсети X. США в начале февраля на министерской конференции в Вашингтоне подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов для снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.

2026

мировая экономика, сша, норвегия, арктика, марко рубио, марк рубио, дональд трамп