https://1prime.ru/20260215/stambul-867489605.html

В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка на пароме

В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка на пароме - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка на пароме

Крупнейший частный банк Турции İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме, передает корреспондент РИА Новости. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T07:41+0300

2026-02-15T07:41+0300

2026-02-15T07:50+0300

бизнес

финансы

банки

турция

стамбул

европа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867489605.jpg?1771131028

СТАМБУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Крупнейший частный банк Турции İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме, передает корреспондент РИА Новости. Паромы - это не только один из основных видов общественного транспорта в Стамбуле, но и способ расслабления для жителей города и туристов. Построенный в 2025 году на стамбульской верфи паром длиной в 50 метров пришвартован у берегов центрального района Каракёй. Он стал своеобразной достопримечательностью. Половина парома отведена под банковское отделение с двумя банкоматами. Клиенты могут подождать очереди к одному из двух сотрудников на диванах. Отделение также работает в выходные. "Мы уже привыкли к постоянной качке, да и в целом такое отделение комфортнее обычного офиса – постоянно видим море, горизонт", - рассказал РИА Новости сотрудник плавучего отделения. Кроме того, на пароме оборудовано кафе со средними по городу ценами на напитки и еду, а также небольшой актовый зал. С палубы открывается вид на пролив Босфор и набережную торгового центра, а иногда – на пришвартовавшиеся неподалеку круизные лайнеры. Отделение банка на пароме призвано оказать услуги жителям мегаполиса в случае возможных природных катастроф, в первую очередь прогнозируемого учеными мощного землетрясения, отметили в банке. Подобный опыт уже применялся после землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Паром при необходимости может быть оборудован 13 банкоматами вместо нынешних двух, также на нем могут быть размещены порядка 300 спальных мест. "Ровно 100 лет назад в 1926 году наш банк открыл отделение на судне Karadeniz, отправившемся в Европу и посетившем 15 портов с целью знакомства европейцев с недавно основанной на тот момент Турецкой Республикой. Теперь мы, вдохновившись тем примером, открыли первое в Турции отделение банка на пароме, которое будет дислоцироваться у различных причалов на Босфоре", - рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.

турция

стамбул

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, турция, стамбул, европа