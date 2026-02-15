https://1prime.ru/20260215/sudno-867494958.html
Началась проверка после навала судна на причал в порту Усть-Луга
Началась проверка после навала судна на причал в порту Усть-Луга - 15.02.2026, ПРАЙМ
Началась проверка после навала судна на причал в порту Усть-Луга
Транспортная полиция проводит проверку после навала иностранного судна на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T11:47+0300
2026-02-15T11:47+0300
2026-02-15T11:47+0300
происшествия
бизнес
россия
усть-луга
ленинградская область
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/79457/05/794570596_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_27c6edb9b8175fcae723d03308454702.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - ПРАЙМ. Транспортная полиция проводит проверку после навала иностранного судна на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте, в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет", - говорится в сообщении. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://1prime.ru/20260207/suda-867271151.html
усть-луга
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79457/05/794570596_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a4c00ce6f31e70a7c2de6206f4337805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, усть-луга, ленинградская область, мвд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Усть-Луга, Ленинградская область, МВД
Началась проверка после навала судна на причал в порту Усть-Луга
Транспортная полиция проводит проверку после навала судна на причал в порту Усть-Луга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - ПРАЙМ. Транспортная полиция проводит проверку после навала иностранного судна на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"Установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте, в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет", - говорится в сообщении.
Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Финском заливе столкнулись два судна