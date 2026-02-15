https://1prime.ru/20260215/sudno-867494958.html

Началась проверка после навала судна на причал в порту Усть-Луга

2026-02-15T11:47+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - ПРАЙМ. Транспортная полиция проводит проверку после навала иностранного судна на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте, в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет", - говорится в сообщении. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

