https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html

"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО

"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО

Бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что при разрешении конфликта на Украине важно учитывать перспективы восстановления отношений с Россией, об... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:22+0300

2026-02-15T23:22+0300

2026-02-15T23:22+0300

мировая экономика

россия

европа

украина

запад

дмитрий песков

владимир мединский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что при разрешении конфликта на Украине важно учитывать перспективы восстановления отношений с Россией, об этом он сообщил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. "Вы рискуете оказаться в ситуации, когда, как в случае с Польшей и странами Балтии, в ЕС, который поддерживает по сути враждебную позицию по отношению к России, вступит так же крайне враждебно настроенная Украина. Вы всего лишь ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, пока Европа проводит ремилитаризацию", — сказал он. Прауд также подчеркнул, что к разрешению украинского конфликта необходимо подходить с учётом всех факторов. Он считает важным не только заключить мир, но и восстановить долгосрочные отношения с Россией. "Иначе Европа может просто создать себе проблемы в будущем, спровоцировав более разрушительную войну с Россией", — добавил он. Как стало известно в пятницу от представителя Кремля Дмитрия Пескова, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда проходили под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, европа, украина, запад, дмитрий песков, владимир мединский, ес