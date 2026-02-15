https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
Бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что при разрешении конфликта на Украине важно учитывать перспективы восстановления отношений с Россией, об... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бывший британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что при разрешении конфликта на Украине важно учитывать перспективы восстановления отношений с Россией, об этом он сообщил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. "Вы рискуете оказаться в ситуации, когда, как в случае с Польшей и странами Балтии, в ЕС, который поддерживает по сути враждебную позицию по отношению к России, вступит так же крайне враждебно настроенная Украина. Вы всего лишь ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, пока Европа проводит ремилитаризацию", — сказал он. Прауд также подчеркнул, что к разрешению украинского конфликта необходимо подходить с учётом всех факторов. Он считает важным не только заключить мир, но и восстановить долгосрочные отношения с Россией. "Иначе Европа может просто создать себе проблемы в будущем, спровоцировав более разрушительную войну с Россией", — добавил он. Как стало известно в пятницу от представителя Кремля Дмитрия Пескова, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда проходили под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
Экс-дипломат Прауд: ЕС должен восстановить долгосрочные отношения с Россией