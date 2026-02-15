https://1prime.ru/20260215/telegram-867505840.html
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором
Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15
2026-02-15T18:24+0300
2026-02-15T18:24+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", - сказал Боярский в беседе с изданием "Фонтанка". Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения. В Роскомнадзоре ранее заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором
Боярский: Telegram осталось сделать несколько шагов для урегулирования вопросов с РКН