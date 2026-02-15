Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором
2026-02-15T18:24+0300
2026-02-15T18:24+0300
технологии
россия
рф
роскомнадзор
telegram
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867505104_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b54f2ff52268e3cf76ffeed73480a16.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", - сказал Боярский в беседе с изданием "Фонтанка". Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения. В Роскомнадзоре ранее заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
технологии, россия, рф, роскомнадзор, telegram, госдума
Технологии, РОССИЯ, РФ, Роскомнадзор, Telegram, Госдума
18:24 15.02.2026
 
В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
"На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", - сказал Боярский в беседе с изданием "Фонтанка".
Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
11 февраля, 12:55
 
