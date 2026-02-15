https://1prime.ru/20260215/telegram-867505840.html

В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором

В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о контактах Telegram с Роскомнадзором

Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T18:24+0300

2026-02-15T18:24+0300

2026-02-15T18:24+0300

технологии

россия

рф

роскомнадзор

telegram

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867505104_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b54f2ff52268e3cf76ffeed73480a16.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Telegram осталось сделать "несколько шагов", чтобы урегулировать вопрос с Роскомнадзором по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", - сказал Боярский в беседе с изданием "Фонтанка". Глава IT-комитета отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения. В Роскомнадзоре ранее заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260211/telegram--867379488.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, роскомнадзор, telegram, госдума