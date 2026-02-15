https://1prime.ru/20260215/teplovoz-867500227.html
В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз
В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:38+0300
2026-02-15T15:38+0300
2026-02-15T15:38+0300
происшествия
общество
кемеровская область
новокузнецк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
КЕМЕРОВО, 15 фев - ПРАЙМ. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.
https://1prime.ru/20260215/poezd-867490295.html
кемеровская область
новокузнецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , кемеровская область, новокузнецк
Происшествия, Общество , Кемеровская область, НОВОКУЗНЕЦК
В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз
В Кемеровской области на станции Листвяги загорелся тепловоз, прокуратура начала проверку
КЕМЕРОВО, 15 фев - ПРАЙМ. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка
на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов