В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз - 15.02.2026
В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз
КЕМЕРОВО, 15 фев - ПРАЙМ. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.
Происшествия, Общество , Кемеровская область, НОВОКУЗНЕЦК
15:38 15.02.2026
 
КЕМЕРОВО, 15 фев - ПРАЙМ. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.
Заголовок открываемого материала