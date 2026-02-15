https://1prime.ru/20260215/teplovoz-867500227.html

В Кемеровской области на станции загорелся тепловоз

2026-02-15T15:38+0300

происшествия

общество

кемеровская область

новокузнецк

КЕМЕРОВО, 15 фев - ПРАЙМ. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор. "Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.

кемеровская область

новокузнецк

2026

