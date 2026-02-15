"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ

https://1prime.ru/20260215/tets-867510836.html
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Энергокомпания "Т Плюс" предлагает продлить действие программы конкурсного отбора проектов модернизации ТЭЦ (КОММод) после 2031 года, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс. "Программа модернизации, мне кажется, показала свою эффективность, поэтому не надо останавливаться на горизонте 2031 года, надо двигаться дальше- это абсолютно объективная реальность. И мне кажется, мы сейчас имеем надежную энергосистему именно благодаря этому механизму", - сказал он на заседании круглого стола комитета Госдумы по энергетике. КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации) - программа обновления тепловых электростанций с целью повысить надежность оборудования, уменьшить топливные расходы. Один из основных критериев отбора проектов - наиболее низкая себестоимость. Также Сниккарс предложил проиндексировать цену конкурентного отбора мощности на 25% для ТЭЦ мощностью меньше 250 МВт, так как затраты энергокомпаний растут из-за дороговизны турбин и другого оборудования, а также его обслуживания. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
