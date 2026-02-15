Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/tets-867510836.html
"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ
"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ
Энергокомпания "Т Плюс" предлагает продлить действие программы конкурсного отбора проектов модернизации ТЭЦ (КОММод) после 2031 года, заявил гендиректор... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:26+0300
2026-02-15T23:26+0300
рф
т плюс
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8897fb632c22ea86609e96e9892d2be0.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Энергокомпания "Т Плюс" предлагает продлить действие программы конкурсного отбора проектов модернизации ТЭЦ (КОММод) после 2031 года, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс. "Программа модернизации, мне кажется, показала свою эффективность, поэтому не надо останавливаться на горизонте 2031 года, надо двигаться дальше- это абсолютно объективная реальность. И мне кажется, мы сейчас имеем надежную энергосистему именно благодаря этому механизму", - сказал он на заседании круглого стола комитета Госдумы по энергетике. КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации) - программа обновления тепловых электростанций с целью повысить надежность оборудования, уменьшить топливные расходы. Один из основных критериев отбора проектов - наиболее низкая себестоимость. Также Сниккарс предложил проиндексировать цену конкурентного отбора мощности на 25% для ТЭЦ мощностью меньше 250 МВт, так как затраты энергокомпаний растут из-за дороговизны турбин и другого оборудования, а также его обслуживания. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
https://1prime.ru/20260123/tets-866849050.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_e029097f2ea4c3cd851debbbe6b78cb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, т плюс, госдума
РФ, Т Плюс, Госдума
23:26 15.02.2026
 
"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ

"Т Плюс" предложила продлить программу отбора проектов модернизации ТЭЦ после 2031 года

© fotolia.com / tomasТЭЦ
ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
ТЭЦ. Архивное фото
© fotolia.com / tomas
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Энергокомпания "Т Плюс" предлагает продлить действие программы конкурсного отбора проектов модернизации ТЭЦ (КОММод) после 2031 года, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс.
"Программа модернизации, мне кажется, показала свою эффективность, поэтому не надо останавливаться на горизонте 2031 года, надо двигаться дальше- это абсолютно объективная реальность. И мне кажется, мы сейчас имеем надежную энергосистему именно благодаря этому механизму", - сказал он на заседании круглого стола комитета Госдумы по энергетике.
КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации) - программа обновления тепловых электростанций с целью повысить надежность оборудования, уменьшить топливные расходы. Один из основных критериев отбора проектов - наиболее низкая себестоимость.
Также Сниккарс предложил проиндексировать цену конкурентного отбора мощности на 25% для ТЭЦ мощностью меньше 250 МВт, так как затраты энергокомпаний растут из-за дороговизны турбин и другого оборудования, а также его обслуживания.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Третий блок Краснодарской ТЭЦ исключили из списка проектов модернизации
23 января, 22:30
 
РФТ ПлюсГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала