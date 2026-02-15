Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260215/turtsija-867489841.html
В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях
В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях - 15.02.2026, ПРАЙМ
В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях
В парламент Турции в ближайшие дни будет внесён законопроект, предусматривающий обязательную систему проверки личности и возрастные ограничения в социальных... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T07:51+0300
2026-02-15T08:29+0300
общество
экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867489841.jpg?1771133375
АНКАРА, 15 фев - ПРАЙМ. В парламент Турции в ближайшие дни будет внесён законопроект, предусматривающий обязательную систему проверки личности и возрастные ограничения в социальных сетях, инфомирует в воскресенье проправительственная газета Türkiye. Речь идёт о так называемом "Семейном пакете", разработанном правящей партией AK Parti (Партия справедливости и развития). Документ предусматривает обязательную идентификацию пользователей, полный запрет на создание аккаунтов для лиц младше 15 лет, а также биометрические ограничения доступа к социальным сетям и виртуальным ставкам для пользователей до 18 лет. "Если человек хочет оставить комментарий в социальных сетях или опубликовать пост, его личность должна быть однозначно установлена", - приводит издание слова министра юстиции Акина Гюрлека. Министр подчеркнул, что инициатива направлена на борьбу с троллингом, распространением дезинформации и самосудом в цифровой среде. По его словам, установление личности пользователя будет означать и персональную уголовную ответственность за противоправные публикации. Отдельные предложения в этом направлении выдвигают и представители MHP (Партия националистического движения). В частности, депутат от провинции Кырыккале Халил Озтюрк предложил привязать все аккаунты к номеру мобильного телефона и предусмотреть меры вплоть до ограничения интернет-трафика для платформ, не выполняющих эти требования.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , турция
Общество , Экономика, ТУРЦИЯ
07:51 15.02.2026 (обновлено: 08:29 15.02.2026)
 
В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях

Türkiye: в парламент Турции внесут законопроект об обязательной идентификации в соцсетях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 15 фев - ПРАЙМ. В парламент Турции в ближайшие дни будет внесён законопроект, предусматривающий обязательную систему проверки личности и возрастные ограничения в социальных сетях, инфомирует в воскресенье проправительственная газета Türkiye.
Речь идёт о так называемом "Семейном пакете", разработанном правящей партией AK Parti (Партия справедливости и развития). Документ предусматривает обязательную идентификацию пользователей, полный запрет на создание аккаунтов для лиц младше 15 лет, а также биометрические ограничения доступа к социальным сетям и виртуальным ставкам для пользователей до 18 лет.
"Если человек хочет оставить комментарий в социальных сетях или опубликовать пост, его личность должна быть однозначно установлена", - приводит издание слова министра юстиции Акина Гюрлека.
Министр подчеркнул, что инициатива направлена на борьбу с троллингом, распространением дезинформации и самосудом в цифровой среде. По его словам, установление личности пользователя будет означать и персональную уголовную ответственность за противоправные публикации.
Отдельные предложения в этом направлении выдвигают и представители MHP (Партия националистического движения). В частности, депутат от провинции Кырыккале Халил Озтюрк предложил привязать все аккаунты к номеру мобильного телефона и предусмотреть меры вплоть до ограничения интернет-трафика для платформ, не выполняющих эти требования.
 
ЭкономикаОбществоТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала