В парламент Турции внесут законопроект о проверке личности в соцсетях

15.02.2026

АНКАРА, 15 фев - ПРАЙМ. В парламент Турции в ближайшие дни будет внесён законопроект, предусматривающий обязательную систему проверки личности и возрастные ограничения в социальных сетях, инфомирует в воскресенье проправительственная газета Türkiye. Речь идёт о так называемом "Семейном пакете", разработанном правящей партией AK Parti (Партия справедливости и развития). Документ предусматривает обязательную идентификацию пользователей, полный запрет на создание аккаунтов для лиц младше 15 лет, а также биометрические ограничения доступа к социальным сетям и виртуальным ставкам для пользователей до 18 лет. "Если человек хочет оставить комментарий в социальных сетях или опубликовать пост, его личность должна быть однозначно установлена", - приводит издание слова министра юстиции Акина Гюрлека. Министр подчеркнул, что инициатива направлена на борьбу с троллингом, распространением дезинформации и самосудом в цифровой среде. По его словам, установление личности пользователя будет означать и персональную уголовную ответственность за противоправные публикации. Отдельные предложения в этом направлении выдвигают и представители MHP (Партия националистического движения). В частности, депутат от провинции Кырыккале Халил Озтюрк предложил привязать все аккаунты к номеру мобильного телефона и предусмотреть меры вплоть до ограничения интернет-трафика для платформ, не выполняющих эти требования.

