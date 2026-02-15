Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые нашли способ увеличить эффективность варки джемов - 15.02.2026, ПРАЙМ
Российские ученые нашли способ увеличить эффективность варки джемов
2026-02-15T14:11+0300
2026-02-15T14:11+0300
технологии
россия
промышленность
наука
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ использовать ультразвук при варке джемов, это позволит существенно повысить эффективность производства, рассказали РИА Новости в "Очаковском комбинате пищевых ингредиентов" (ОКПИ). "Ученые из лаборатории "Очаковского комбината пищевых ингредиентов" разработали технологию, позволяющую использовать ультразвук для гелеобразования каррагинана - ключевого стабилизатора в производстве джемов, варенья и других продуктов. Внедрение инновации поможет производителям кардинально сократить издержки: в 5 раз уменьшить потребление энергии и минимум в 3 раза увеличить производительность линий", - сказали там. В компании объяснили, что ультразвук мгновенно активирует желирующие свойства каррагинана, одновременно перемешивая состав при более низких температурах. Таким образом варка джема занимает до 10 минут. Отмечается, что такой способ позволяет сохранить натуральный вкус, цвет и полезные свойства ягод и фруктов. Кроме того, применение ультразвука обеспечивает дополнительную микробиологическую безопасность продукта. По данным ОКПИ, внедрение технологии не потребует глобального переоснащения производственных мощностей и значительных финансовых затрат и может быстро окупиться за счет существенного сокращения времени производства.
технологии, россия, промышленность, наука
Технологии, РОССИЯ, Промышленность, Наука
14:11 15.02.2026
 
Российские ученые нашли способ увеличить эффективность варки джемов

Российские ученые научились использовать ультразвук для варки джемов

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Raths
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ использовать ультразвук при варке джемов, это позволит существенно повысить эффективность производства, рассказали РИА Новости в "Очаковском комбинате пищевых ингредиентов" (ОКПИ).
"Ученые из лаборатории "Очаковского комбината пищевых ингредиентов" разработали технологию, позволяющую использовать ультразвук для гелеобразования каррагинана - ключевого стабилизатора в производстве джемов, варенья и других продуктов. Внедрение инновации поможет производителям кардинально сократить издержки: в 5 раз уменьшить потребление энергии и минимум в 3 раза увеличить производительность линий", - сказали там.
В компании объяснили, что ультразвук мгновенно активирует желирующие свойства каррагинана, одновременно перемешивая состав при более низких температурах. Таким образом варка джема занимает до 10 минут.
Отмечается, что такой способ позволяет сохранить натуральный вкус, цвет и полезные свойства ягод и фруктов. Кроме того, применение ультразвука обеспечивает дополнительную микробиологическую безопасность продукта.
По данным ОКПИ, внедрение технологии не потребует глобального переоснащения производственных мощностей и значительных финансовых затрат и может быстро окупиться за счет существенного сокращения времени производства.
