Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ - 15.02.2026, ПРАЙМ
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
2026-02-15T10:05+0300
2026-02-15T10:05+0300
украина
сша
европа
марко рубио
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины, пишет Responsible Statecraft. "По существу, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении войны на Украине, которая определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности. Во время своего выступления он лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины", — говорится в публикации.В материале отмечается, что не было ни привычной риторики "поддерживай Украину столько, сколько потребуется", ни формулировок "демократия против автократии". Издание также указывает на еще один показательный момент. Так, накануне своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине, отмечает RS.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
украина, сша, европа, марко рубио
УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Марко Рубио
10:05 15.02.2026
 
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ

Responsible Statecraft пишет, что речь Рубио в Мюнхене стала ударом для Украины

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины, пишет Responsible Statecraft.

"По существу, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении войны на Украине, которая определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности. Во время своего выступления он лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины", — говорится в публикации.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:07
В материале отмечается, что не было ни привычной риторики “поддерживай Украину столько, сколько потребуется”, ни формулировок “демократия против автократии”. Издание также указывает на еще один показательный момент. Так, накануне своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине, отмечает RS.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
