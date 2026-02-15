Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Responsible Statecraft пишет, что речь Рубио в Мюнхене стала ударом для Украины
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины, пишет Responsible Statecraft.
"По существу, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении войны на Украине, которая определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности. Во время своего выступления он лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что не было ни привычной риторики “поддерживай Украину столько, сколько потребуется”, ни формулировок “демократия против автократии”. Издание также указывает на еще один показательный момент. Так, накануне своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине, отмечает RS.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
