На Украине задержали экс-министра энергетики по делу о коррупции

На Украине задержали экс-министра энергетики по делу о коррупции

2026-02-15T14:30+0300

энергетика

украина

набу

энергоатом

рада

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" - о коррупции в сфере украинской энергетики". Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. "Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас". Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда", - говорится в публикации Telegram-канала НАБУ. НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

украина

2026

Новости

