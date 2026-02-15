https://1prime.ru/20260215/ukraina-867510976.html
Сийярто выступил с предупреждением для Украины после Мюнхена
2026-02-15T23:26+0300
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Внгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Евросоюз постоянно подрывает усилия по разрешению украинского конфликта, об этом он сообщил в соцсети Х. "Будапешт прилагает серьезные усилия для восстановления мира в Украине, однако Брюссель, Берлин и другие европейские столицы их постоянно подрывают. Позиция Венгрии с самого начала была ясна: мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт", — написал он. По словам Дмитрия Пескова, представителя Кремля, в пятницу было объявлено, что мирные переговоры будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию на этих встречах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ранее два раунда переговоров проводил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
