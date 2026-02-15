В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"
Сийярто: нефтепровод "Дружба" не поврежден, но Киев блокирует нефть из России
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.
Словацкое издание Noviny 13 февраля сообщило, что прокачка нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" была временно остановлена, при этом возобновление ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности страны и всего региона.
В августе Венгрия и Словакия также на несколько дней лишились поставок нефти из России по "Дружбе" после атак украинских беспилотников на объект. В ответ Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Тогда Сийярто охарактеризовал удары по трубопроводу как посягательство на суверенитет Венгрии.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрии, Словакии, Чехии.