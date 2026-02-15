https://1prime.ru/20260215/vengriya-867511543.html

В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"

В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба" - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:39+0300

2026-02-15T23:39+0300

2026-02-15T23:39+0300

венгрия

россия

словакия

украина

петер сийярто

мид

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.Так глава венгерского МИД прокомментировал сообщения о приостановке поставок нефти в Словакию и Венгрию через территорию Украины.Словацкое издание Noviny 13 февраля сообщило, что прокачка нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" была временно остановлена, при этом возобновление ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности страны и всего региона.В августе Венгрия и Словакия также на несколько дней лишились поставок нефти из России по "Дружбе" после атак украинских беспилотников на объект. В ответ Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Тогда Сийярто охарактеризовал удары по трубопроводу как посягательство на суверенитет Венгрии.

https://1prime.ru/20260215/kallas-867511399.html

https://1prime.ru/20260215/ukraina-867510976.html

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, словакия, украина, петер сийярто, мид, всу