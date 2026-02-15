Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба" - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"
В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба" - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:39+0300
2026-02-15T23:39+0300
венгрия
россия
словакия
украина
петер сийярто
мид
всу
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.Так глава венгерского МИД прокомментировал сообщения о приостановке поставок нефти в Словакию и Венгрию через территорию Украины.Словацкое издание Noviny 13 февраля сообщило, что прокачка нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" была временно остановлена, при этом возобновление ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности страны и всего региона.В августе Венгрия и Словакия также на несколько дней лишились поставок нефти из России по "Дружбе" после атак украинских беспилотников на объект. В ответ Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Тогда Сийярто охарактеризовал удары по трубопроводу как посягательство на суверенитет Венгрии.
венгрия
словакия
украина
венгрия, россия, словакия, украина, петер сийярто, мид, всу
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, МИД, ВСУ
23:39 15.02.2026
 
В Венгрии выступили с заявлением о нефтепроводе "Дружба"

Сийярто: нефтепровод "Дружба" не поврежден, но Киев блокирует нефть из России

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтепровод "Дружба" остается технически исправным и готов к эксплуатации, однако киевские власти препятствуют транзиту нефти из России в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — сказал он в эфире радиостанции Kossuth.
Так глава венгерского МИД прокомментировал сообщения о приостановке поставок нефти в Словакию и Венгрию через территорию Украины.
Словацкое издание Noviny 13 февраля сообщило, что прокачка нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" была временно остановлена, при этом возобновление ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности страны и всего региона.
В августе Венгрия и Словакия также на несколько дней лишились поставок нефти из России по "Дружбе" после атак украинских беспилотников на объект. В ответ Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Тогда Сийярто охарактеризовал удары по трубопроводу как посягательство на суверенитет Венгрии.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрии, Словакии, Чехии.

ВЕНГРИЯ РОССИЯ СЛОВАКИЯ УКРАИНА Петер Сийярто МИД ВСУ
 
 
