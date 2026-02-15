Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260215/vishnya-867495957.html
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году - 15.02.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году
Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T12:25+0300
2026-02-15T12:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
турция
сербия
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Общий мировой объем производства вишни по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 1,5 миллиона тонн. Из них на Россию пришлось 265,4 тысячи тонн или 18% от всего объема мирового производства. Следом расположились Турция с долей в 14% (206,7 тысячи тонн), Украина - 12% (171,2 тысячи), а также Сербия (136,8 тысячи) и Иран (136,1 тысячи) с долей по 9,2%. Замкнули десятку Польша (110,2 тысячи тонн), США (97,4 тысячи), Узбекистан (94,4 тысячи), Венгрия (62,7 тысячи) и Азербайджан (51,8 тысячи). А вот по производству черешни Россия стала одиннадцатой, вырастив в рассматриваемом году 53,4 тысячи тонн. В пятерке лидеров расположились Турция (726,5 тысячи тонн), Чили (597 тысяч), США (333,1 тысячи), Узбекистан (209 тысяч) и Иран (136,9 тысячи). В то же время по экспорту вишни в мире лидировали Венгрия (9,7 тысячи тонн), Испания (5,5 тысячи) и Сербия (4,6 тысячи). А черешни больше всего экспортировали Чили (529 тысяч тонн), Гонконг (168,4 тысячи) и США (84,2 тысячи).
https://1prime.ru/20260215/malina-867494100.html
https://1prime.ru/20260215/kartofel-867494427.html
сша
турция
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3587af84429bede80e78bdbdf8cd30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, турция, сербия, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, СЕРБИЯ, ООН
12:25 15.02.2026
 
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году

РИА Новости: пятая часть всей вишни в мире производится в России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае
Сбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Сбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Общий мировой объем производства вишни по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 1,5 миллиона тонн. Из них на Россию пришлось 265,4 тысячи тонн или 18% от всего объема мирового производства.
Грузовые контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Россия выращивает почти четверть всей малины в мире
11:16
Следом расположились Турция с долей в 14% (206,7 тысячи тонн), Украина - 12% (171,2 тысячи), а также Сербия (136,8 тысячи) и Иран (136,1 тысячи) с долей по 9,2%. Замкнули десятку Польша (110,2 тысячи тонн), США (97,4 тысячи), Узбекистан (94,4 тысячи), Венгрия (62,7 тысячи) и Азербайджан (51,8 тысячи).
А вот по производству черешни Россия стала одиннадцатой, вырастив в рассматриваемом году 53,4 тысячи тонн. В пятерке лидеров расположились Турция (726,5 тысячи тонн), Чили (597 тысяч), США (333,1 тысячи), Узбекистан (209 тысяч) и Иран (136,9 тысячи).
В то же время по экспорту вишни в мире лидировали Венгрия (9,7 тысячи тонн), Испания (5,5 тысячи) и Сербия (4,6 тысячи). А черешни больше всего экспортировали Чили (529 тысяч тонн), Гонконг (168,4 тысячи) и США (84,2 тысячи).
Уборка картофеля - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
В Белоруссии назвали экзотические цветные сорта картофеля данью моде
11:33
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАТУРЦИЯСЕРБИЯООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала