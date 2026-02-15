https://1prime.ru/20260215/vishnya-867495957.html

Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году

Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году - 15.02.2026, ПРАЙМ

Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году

Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T12:25+0300

2026-02-15T12:25+0300

2026-02-15T12:25+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

турция

сербия

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Общий мировой объем производства вишни по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 1,5 миллиона тонн. Из них на Россию пришлось 265,4 тысячи тонн или 18% от всего объема мирового производства. Следом расположились Турция с долей в 14% (206,7 тысячи тонн), Украина - 12% (171,2 тысячи), а также Сербия (136,8 тысячи) и Иран (136,1 тысячи) с долей по 9,2%. Замкнули десятку Польша (110,2 тысячи тонн), США (97,4 тысячи), Узбекистан (94,4 тысячи), Венгрия (62,7 тысячи) и Азербайджан (51,8 тысячи). А вот по производству черешни Россия стала одиннадцатой, вырастив в рассматриваемом году 53,4 тысячи тонн. В пятерке лидеров расположились Турция (726,5 тысячи тонн), Чили (597 тысяч), США (333,1 тысячи), Узбекистан (209 тысяч) и Иран (136,9 тысячи). В то же время по экспорту вишни в мире лидировали Венгрия (9,7 тысячи тонн), Испания (5,5 тысячи) и Сербия (4,6 тысячи). А черешни больше всего экспортировали Чили (529 тысяч тонн), Гонконг (168,4 тысячи) и США (84,2 тысячи).

https://1prime.ru/20260215/malina-867494100.html

https://1prime.ru/20260215/kartofel-867494427.html

сша

турция

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, турция, сербия, оон