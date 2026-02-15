https://1prime.ru/20260215/vishnya-867495957.html
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году - 15.02.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году
Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года произвела больше всего вишни в мире - на нее пришлась почти каждая пятая тонна, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Общий мировой объем производства вишни по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) составил 1,5 миллиона тонн. Из них на Россию пришлось 265,4 тысячи тонн или 18% от всего объема мирового производства. Следом расположились Турция с долей в 14% (206,7 тысячи тонн), Украина - 12% (171,2 тысячи), а также Сербия (136,8 тысячи) и Иран (136,1 тысячи) с долей по 9,2%. Замкнули десятку Польша (110,2 тысячи тонн), США (97,4 тысячи), Узбекистан (94,4 тысячи), Венгрия (62,7 тысячи) и Азербайджан (51,8 тысячи). А вот по производству черешни Россия стала одиннадцатой, вырастив в рассматриваемом году 53,4 тысячи тонн. В пятерке лидеров расположились Турция (726,5 тысячи тонн), Чили (597 тысяч), США (333,1 тысячи), Узбекистан (209 тысяч) и Иран (136,9 тысячи). В то же время по экспорту вишни в мире лидировали Венгрия (9,7 тысячи тонн), Испания (5,5 тысячи) и Сербия (4,6 тысячи). А черешни больше всего экспортировали Чили (529 тысяч тонн), Гонконг (168,4 тысячи) и США (84,2 тысячи).
Россия стала лидером по производству вишни в мире в 2024 году
