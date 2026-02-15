https://1prime.ru/20260215/vklad-867420853.html

“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Отказ банка в возврате вклада — ситуация всегда неприятная и, как правило, неожиданная для клиента. Основные пять причин для такой меры агентству “Прайм” назвала адвокат, партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Елена Якушева.1. Отзыв лицензии у банка.Еще несколько лет назад это была одна из самых распространенных причина. Если у банка отозвана лицензия, он прекращает все операции, включая выдачу вкладов. Банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вклады физических лиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей по всем счетам в одном банке и подлежат возмещению в приоритетном порядке. Вклады юридических лиц, а также вклады граждан на бОльшую сумму возмещаются в процедуре банкротства банка.2. Арест или блокировка счета по решению суда или иных органов.Банк обязан исполнять предписания судебных приставов, следственных органов или налоговой службы. Причины ареста могут быть самыми разными: неуплата налогов, штрафов, алиментов, судебная задолженность, обоснованные подозрения в том, что средства имеют криминальное происхождение (например, получены в результате мошенничества) и так далее. В этом случае банк не имеет права вернуть клиенту деньги, пока не будут сняты ограничения.3. Наличие спора о правопреемственности (например, после смерти вкладчика).Если вкладчик умер, доступ к вкладу могут получить только его наследники. Для этого им необходимо предъявить в банк свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Если есть завещательное распоряжение, составленное прямо в банке, процедура упрощается. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги никому, даже близким родственникам.4. Отсутствие у клиента необходимых документов.Для возврата вклада, особенно крупного или если операция вызывает подозрения, банк может запросить документы, удостоверяющие личность и иные документы. Без паспорта, а также иных запрошенных банком документов получить деньги будет невозможно.5. Подозрение банка на мошенничество.Одна из самых распространенных ситуаций современной действительности. Если операция по снятию средств кажется сотруднику банка подозрительной (например, пожилой человек пытается снять всю сумму с вклада и не может объяснить причину такого решения), банк имеет право заблокировать операцию. Это делается в целях безопасности клиента и в рамках соблюдения ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". В этом случае придется всеми возможными способами подтверждать свои намерения и дееспособность, возможно, посетить банк с повторным визитом либо предоставить подтверждающие документы.Елена Якушева советует требовать у банка письменный отказ.“Обязательно получите от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию банка с подписью сотрудника и печатью банка. Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка”, - советует она.Если банк никак не реагирует, обратитесь с жалобой в Центральный Банк РФ через онлайн-приемную или лично. В качестве крайней меры обращайтесь в суд. Это весьма эффективно, особенно если отказ банка неправомерен, заключил юрист.

