Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/vklad-867420853.html
“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад
“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад - 15.02.2026, ПРАЙМ
“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад
Отказ банка в возврате вклада — ситуация всегда неприятная и, как правило, неожиданная для клиента. Основные пять причин для такой меры агентству “Прайм”... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T03:03+0300
2026-02-15T03:03+0300
финансы
банки
агентство по страхованию вкладов
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Отказ банка в возврате вклада — ситуация всегда неприятная и, как правило, неожиданная для клиента. Основные пять причин для такой меры агентству “Прайм” назвала адвокат, партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Елена Якушева.1. Отзыв лицензии у банка.Еще несколько лет назад это была одна из самых распространенных причина. Если у банка отозвана лицензия, он прекращает все операции, включая выдачу вкладов. Банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вклады физических лиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей по всем счетам в одном банке и подлежат возмещению в приоритетном порядке. Вклады юридических лиц, а также вклады граждан на бОльшую сумму возмещаются в процедуре банкротства банка.2. Арест или блокировка счета по решению суда или иных органов.Банк обязан исполнять предписания судебных приставов, следственных органов или налоговой службы. Причины ареста могут быть самыми разными: неуплата налогов, штрафов, алиментов, судебная задолженность, обоснованные подозрения в том, что средства имеют криминальное происхождение (например, получены в результате мошенничества) и так далее. В этом случае банк не имеет права вернуть клиенту деньги, пока не будут сняты ограничения.3. Наличие спора о правопреемственности (например, после смерти вкладчика).Если вкладчик умер, доступ к вкладу могут получить только его наследники. Для этого им необходимо предъявить в банк свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Если есть завещательное распоряжение, составленное прямо в банке, процедура упрощается. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги никому, даже близким родственникам.4. Отсутствие у клиента необходимых документов.Для возврата вклада, особенно крупного или если операция вызывает подозрения, банк может запросить документы, удостоверяющие личность и иные документы. Без паспорта, а также иных запрошенных банком документов получить деньги будет невозможно.5. Подозрение банка на мошенничество.Одна из самых распространенных ситуаций современной действительности. Если операция по снятию средств кажется сотруднику банка подозрительной (например, пожилой человек пытается снять всю сумму с вклада и не может объяснить причину такого решения), банк имеет право заблокировать операцию. Это делается в целях безопасности клиента и в рамках соблюдения ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". В этом случае придется всеми возможными способами подтверждать свои намерения и дееспособность, возможно, посетить банк с повторным визитом либо предоставить подтверждающие документы.Елена Якушева советует требовать у банка письменный отказ.“Обязательно получите от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию банка с подписью сотрудника и печатью банка. Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка”, - советует она.Если банк никак не реагирует, обратитесь с жалобой в Центральный Банк РФ через онлайн-приемную или лично. В качестве крайней меры обращайтесь в суд. Это весьма эффективно, особенно если отказ банка неправомерен, заключил юрист.
https://1prime.ru/20260207/vklad-867213112.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, центральные банки
Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, центральные банки
03:03 15.02.2026
 
“Не совсем ваши деньги”: пять причин для отказа банка вернуть вклад

Адвокат Якушева назвала пять причин, по которым банк не вернет деньги со вклада

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Отказ банка в возврате вклада — ситуация всегда неприятная и, как правило, неожиданная для клиента. Основные пять причин для такой меры агентству “Прайм” назвала адвокат, партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Елена Якушева.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад
7 февраля, 02:02
1. Отзыв лицензии у банка.
Еще несколько лет назад это была одна из самых распространенных причина. Если у банка отозвана лицензия, он прекращает все операции, включая выдачу вкладов. Банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вклады физических лиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей по всем счетам в одном банке и подлежат возмещению в приоритетном порядке. Вклады юридических лиц, а также вклады граждан на бОльшую сумму возмещаются в процедуре банкротства банка.
2. Арест или блокировка счета по решению суда или иных органов.
Банк обязан исполнять предписания судебных приставов, следственных органов или налоговой службы. Причины ареста могут быть самыми разными: неуплата налогов, штрафов, алиментов, судебная задолженность, обоснованные подозрения в том, что средства имеют криминальное происхождение (например, получены в результате мошенничества) и так далее. В этом случае банк не имеет права вернуть клиенту деньги, пока не будут сняты ограничения.
3. Наличие спора о правопреемственности (например, после смерти вкладчика).
Если вкладчик умер, доступ к вкладу могут получить только его наследники. Для этого им необходимо предъявить в банк свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Если есть завещательное распоряжение, составленное прямо в банке, процедура упрощается. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги никому, даже близким родственникам.
4. Отсутствие у клиента необходимых документов.
Для возврата вклада, особенно крупного или если операция вызывает подозрения, банк может запросить документы, удостоверяющие личность и иные документы. Без паспорта, а также иных запрошенных банком документов получить деньги будет невозможно.
5. Подозрение банка на мошенничество.
Одна из самых распространенных ситуаций современной действительности. Если операция по снятию средств кажется сотруднику банка подозрительной (например, пожилой человек пытается снять всю сумму с вклада и не может объяснить причину такого решения), банк имеет право заблокировать операцию. Это делается в целях безопасности клиента и в рамках соблюдения ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". В этом случае придется всеми возможными способами подтверждать свои намерения и дееспособность, возможно, посетить банк с повторным визитом либо предоставить подтверждающие документы.
Елена Якушева советует требовать у банка письменный отказ.
“Обязательно получите от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию банка с подписью сотрудника и печатью банка. Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка”, - советует она.
Если банк никак не реагирует, обратитесь с жалобой в Центральный Банк РФ через онлайн-приемную или лично. В качестве крайней меры обращайтесь в суд. Это весьма эффективно, особенно если отказ банка неправомерен, заключил юрист.
 
ФинансыБанкиАгентство по страхованию вкладовцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала