https://1prime.ru/20260215/voyna-867510531.html
В США сделали заявление о войне с Россией
В США сделали заявление о войне с Россией - 15.02.2026, ПРАЙМ
В США сделали заявление о войне с Россией
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что лидеры Евросоюза активно готовятся к противостоянию с Россией, об этом он написал в соцсети | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T23:19+0300
2026-02-15T23:19+0300
2026-02-15T23:19+0300
общество
мировая экономика
москва
запад
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_863eecf0e746de863810a68a3c079e50.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что лидеры Евросоюза активно готовятся к противостоянию с Россией, об этом он написал в соцсети Х. "Сегодня Урсула фон дер Ляйен призывает европейские фирмы сократить производство коммерческой продукции, чтобы усовершенствовать орудия войны. Она и ее влиятельные друзья активно готовятся к войне против России, которой никогда не должно быть", — написал он. Дэвис также отметил, что подобное противостояние может стать катастрофическим для континента, и проигравшими в этой ситуации будут все стороны. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиленной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает численность своих сил, называя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает каким-либо странам, но не проигнорирует действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Однако Россия остается открытой для диалога на равных условиях, тогда как Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его мнению, западные политики систематически запугивают свои общества мнимыми угрозами, чтобы отвлечь общественное внимание от внутренних проблем.
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_fa5923890e18ca13518bcd0cfbcb809a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, москва, запад, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, нато
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, НАТО
В США сделали заявление о войне с Россией
Подполковник армии США Дэвис: лидеры ЕС активно готовятся к войне против России