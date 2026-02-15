https://1prime.ru/20260215/voyna-867510531.html

В США сделали заявление о войне с Россией

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что лидеры Евросоюза активно готовятся к противостоянию с Россией, об этом он написал в соцсети | 15.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что лидеры Евросоюза активно готовятся к противостоянию с Россией, об этом он написал в соцсети Х. "Сегодня Урсула фон дер Ляйен призывает европейские фирмы сократить производство коммерческой продукции, чтобы усовершенствовать орудия войны. Она и ее влиятельные друзья активно готовятся к войне против России, которой никогда не должно быть", — написал он. Дэвис также отметил, что подобное противостояние может стать катастрофическим для континента, и проигравшими в этой ситуации будут все стороны. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность усиленной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает численность своих сил, называя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает каким-либо странам, но не проигнорирует действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Однако Россия остается открытой для диалога на равных условиях, тогда как Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его мнению, западные политики систематически запугивают свои общества мнимыми угрозами, чтобы отвлечь общественное внимание от внутренних проблем.

