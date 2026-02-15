Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.02.2026
В России с 1 сентября могут появиться новые должности врачей
В России с 1 сентября могут появиться новые должности врачей
В России с 1 сентября могут появиться новые должности врачей - 15.02.2026, ПРАЙМ
В России с 1 сентября могут появиться новые должности врачей
Минздрав РФ с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T13:03+0300
2026-02-15T13:03+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Минздрав РФ с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик. "Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала", - рассказал Демидик. Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия. По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность. "Их функции будут переданы в более развернутые специальности", - добавил Демидик. Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог. В то же время специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.
13:03 15.02.2026
 
В России с 1 сентября могут появиться новые должности врачей

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Минздрав РФ с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.
"Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала", - рассказал Демидик.
Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия.
По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность.
"Их функции будут переданы в более развернутые специальности", - добавил Демидик.
Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.
В то же время специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.
