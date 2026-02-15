Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев гарантировал Вучичу помощь в строительстве газовой электростанции - 15.02.2026, ПРАЙМ
Алиев гарантировал Вучичу помощь в строительстве газовой электростанции
2026-02-15T19:09+0300
2026-02-15T19:09+0300
энергетика
газ
сербия
азербайджан
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg
БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства газовой электростанции для газа из Азербайджана на юге Сербии. Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями. "Конкретно, я говорил о газовой электростанции с президентом Алиевым и просил президента лично участвовать в этом вопросе, очень искренне ему сказал, что можем сделать, что не можем, и получил гарантии от господина президента, что он лично поможет с этим", - заявил Вучич журналистам и добавил, что предстоит подготовить технико-экономическое обоснование и ускорить процедуры. Он отметил, что вскоре поедет с ответным визитом в Баку, но не уточнил дату. Сербский лидер сообщил в январе, что власти Сербии и Азербайджана завершают подготовку соглашения о строительстве газовой электростанции под городом Ниш на юге страны с инвестициями в размере 600 миллионов евро. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7-3 миллиарда кубических метров газа в год. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
сербия
азербайджан
газ, сербия, азербайджан, александр вучич
Энергетика, Газ, СЕРБИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Александр Вучич
19:09 15.02.2026
 
Алиев гарантировал Вучичу помощь в строительстве газовой электростанции

Вучич: Алиев гарантировал помощь в строительстве газовой электростанции на юге Сербии

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Александр Вучич . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства газовой электростанции для газа из Азербайджана на юге Сербии.
Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями.
"Конкретно, я говорил о газовой электростанции с президентом Алиевым и просил президента лично участвовать в этом вопросе, очень искренне ему сказал, что можем сделать, что не можем, и получил гарантии от господина президента, что он лично поможет с этим", - заявил Вучич журналистам и добавил, что предстоит подготовить технико-экономическое обоснование и ускорить процедуры.
Он отметил, что вскоре поедет с ответным визитом в Баку, но не уточнил дату.
Сербский лидер сообщил в январе, что власти Сербии и Азербайджана завершают подготовку соглашения о строительстве газовой электростанции под городом Ниш на юге страны с инвестициями в размере 600 миллионов евро. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро.
По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7-3 миллиарда кубических метров газа в год. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
