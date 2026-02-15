https://1prime.ru/20260215/vuchich-867506509.html

Алиев гарантировал Вучичу помощь в строительстве газовой электростанции

БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства газовой электростанции для газа из Азербайджана на юге Сербии. Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями. "Конкретно, я говорил о газовой электростанции с президентом Алиевым и просил президента лично участвовать в этом вопросе, очень искренне ему сказал, что можем сделать, что не можем, и получил гарантии от господина президента, что он лично поможет с этим", - заявил Вучич журналистам и добавил, что предстоит подготовить технико-экономическое обоснование и ускорить процедуры. Он отметил, что вскоре поедет с ответным визитом в Баку, но не уточнил дату. Сербский лидер сообщил в январе, что власти Сербии и Азербайджана завершают подготовку соглашения о строительстве газовой электростанции под городом Ниш на юге страны с инвестициями в размере 600 миллионов евро. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7-3 миллиарда кубических метров газа в год. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

