Вучич заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Сербией за 10 лет
2026-02-15T19:22+0300
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Сербией за прошедшие 10 лет вырос в 16 раз, заявил сербский президент Александр Вучич в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде. "Товарооборот между Азербайджаном и Сербией вырос в 16 раз. С 2015 года по сегодняшний день наблюдается значительная динамика в двусторонних отношениях. На сегодняшний день мы подписали 57 документов. И сейчас обменялись еще 10 документами о сотрудничестве. Это прочная основа для наших отношений", - отметил Вучич. Ранее министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией по итогам прошлого года достиг 135 миллионов долларов.
