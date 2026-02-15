https://1prime.ru/20260215/vuchich-867506771.html

Вучич заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Сербией за 10 лет

Вучич заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Сербией за 10 лет - 15.02.2026, ПРАЙМ

Вучич заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Сербией за 10 лет

Товарооборот между Азербайджаном и Сербией за прошедшие 10 лет вырос в 16 раз, заявил сербский президент Александр Вучич в совместном заявлении для прессы с... | 15.02.2026, ПРАЙМ

БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Сербией за прошедшие 10 лет вырос в 16 раз, заявил сербский президент Александр Вучич в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде. "Товарооборот между Азербайджаном и Сербией вырос в 16 раз. С 2015 года по сегодняшний день наблюдается значительная динамика в двусторонних отношениях. На сегодняшний день мы подписали 57 документов. И сейчас обменялись еще 10 документами о сотрудничестве. Это прочная основа для наших отношений", - отметил Вучич. Ранее министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией по итогам прошлого года достиг 135 миллионов долларов.

