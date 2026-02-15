Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Вене рассказал о спросе россиян на биометрические загранпаспорта - 15.02.2026
Посол в Вене рассказал о спросе россиян на биометрические загранпаспорта
Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. | 15.02.2026, ПРАЙМ
ВЕНА, 15 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "С учетом непризнания Чехией и Польшей (именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего. Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги. "К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства. Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния и Германия - с 1 января этого года.
17:16 15.02.2026
 
Посол в Вене рассказал о спросе россиян на биометрические загранпаспорта

Грозов: в Австрии у россиян вырос спрос на биометрические загранпаспорта

ВЕНА, 15 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"С учетом непризнания Чехией и Польшей (именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего.
Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги.
"К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства.
Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния и Германия - с 1 января этого года.
