Посол в Вене рассказал о спросе россиян на биометрические загранпаспорта

ВЕНА, 15 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "С учетом непризнания Чехией и Польшей (именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего. Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги. "К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства. Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния и Германия - с 1 января этого года.

