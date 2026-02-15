https://1prime.ru/20260215/zapad-867488505.html
"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине
"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. На мюнхенской конференции по безопасности американский госсекретарь Марко Рубио встревожил европейских лидеров, чётко обозначив, что Вашингтон решительно настроен на переговоры с Россией без вовлечения ЕС, сообщает норвежский сайт Steigan."Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния", — указывается в материале.По мнению автора, в современных условиях США всё больше дистанцируются от официального Брюсселя, отдавая предпочтение диалогу с государствами, которые занимают более конструктивную позицию, такими как Венгрия и Словакия."Это очевидный сигнал для Европы. <…> ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует", — признается он.Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 13 по 15 февраля.Ранее, комментируя отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что США выбрали переговоры с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана по украинскому вопросу.
