https://1prime.ru/20260215/zapad-867488505.html

"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине

"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине

На мюнхенской конференции по безопасности американский госсекретарь Марко Рубио встревожил европейских лидеров, чётко обозначив, что Вашингтон решительно... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T07:23+0300

2026-02-15T07:23+0300

2026-02-15T07:23+0300

ес

марко рубио

сша

мировая экономика

европа

запад

кирилл дмитриев

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. На мюнхенской конференции по безопасности американский госсекретарь Марко Рубио встревожил европейских лидеров, чётко обозначив, что Вашингтон решительно настроен на переговоры с Россией без вовлечения ЕС, сообщает норвежский сайт Steigan."Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния", — указывается в материале.По мнению автора, в современных условиях США всё больше дистанцируются от официального Брюсселя, отдавая предпочтение диалогу с государствами, которые занимают более конструктивную позицию, такими как Венгрия и Словакия."Это очевидный сигнал для Европы. <…> ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует", — признается он.Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 13 по 15 февраля.Ранее, комментируя отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что США выбрали переговоры с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана по украинскому вопросу.

https://1prime.ru/20260208/ukraina-867285487.html

https://1prime.ru/20260214/umerov-867482649.html

сша

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, марко рубио, сша, мировая экономика, европа, запад, кирилл дмитриев, виктор орбан