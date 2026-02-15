Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе - 15.02.2026
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе - 15.02.2026, ПРАЙМ
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:34+0300
2026-02-15T17:34+0300
мировая экономика
украина
мюнхен
запад
роберта метсола
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что ЕС необходимо, чтобы Украина стала его частью."Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев - восточныхславян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!" — написал он.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
украина
мюнхен
запад
17:34 15.02.2026
 
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе

Аналитик Кошквич раскритиковал слова председателя ЕП о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что ЕС необходимо, чтобы Украина стала его частью.

"Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев - восточныхславян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!" — написал он.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Заголовок открываемого материала