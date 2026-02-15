https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html

Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе

Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе - 15.02.2026

Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе

Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. | 15.02.2026

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что ЕС необходимо, чтобы Украина стала его частью."Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев - восточныхславян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!" — написал он.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.

