https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе - 15.02.2026, ПРАЙМ
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:34+0300
2026-02-15T17:34+0300
2026-02-15T17:34+0300
мировая экономика
украина
мюнхен
запад
роберта метсола
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Призывы принять Украину в Европейский союз говорят о безумии европейских властей, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что ЕС необходимо, чтобы Украина стала его частью."Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев - восточныхславян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!" — написал он.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
https://1prime.ru/20260215/putin-867503298.html
украина
мюнхен
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, мюнхен, запад, роберта метсола, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Мюнхен, ЗАПАД, Роберта Метсола, ЕС
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
Аналитик Кошквич раскритиковал слова председателя ЕП о вступлении Украины в ЕС