Эксперты назвали отрасли экономики России с зарплатами от 150 тысяч рублей

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей в ноябре получали сотрудники в 33 отраслях российской экономики, следует из анализа РИА Новости данных статистики. В конце осени в среднем по стране зарплата была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее. Как ранее сообщало агентство, самой высокой она была в перестраховании - 309 тысяч рублей. В пятерку по зарплатам также вошли управляющие фондами (252 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (239 тысяч), занятые в добыче руд цветных металлов (232 тысячи) и специалисты некоторых сервисных компаний в сфере добычи полезных ископаемых (225 тысяч). Топ-10 замыкают работники вспомогательных компаний в сфере финансов и инвестфондов (по 223 тысячи рублей), занятые в добыче газа (210 тысяч), разработчики (209 тысяч) и издатели программного обеспечения (207 тысяч). Еще более 200 тысяч рублей в ноябре в среднем получали занятые на пассажирском воздушном транспорте, морском грузовом транспорте, а также на производстве различных носителей информации. Зарплаты от 150 до 200 тысяч рублей были в 20 отраслях, в том числе такие выплаты получали денежные посредники, производители табака, компьютеров и аккумуляторов, работающие в сферах добычи нефти, спутниковой связи, страхования, а также консультанты по вопросам управления. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

