Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе
Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе - 15.02.2026, ПРАЙМ
Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:23+0300
2026-02-15T17:23+0300
2026-02-15T17:23+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину. "Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404", - сказал он в видеосообщении на платформе Мах.
Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе
Медведев: Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину