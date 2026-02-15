https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867504121.html

Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе

Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину. "Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404", - сказал он в видеосообщении на платформе Мах.

