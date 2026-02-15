Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.02.2026
Политика
Медведев ответил на слова Зеленского о компромиссе
2026-02-15T17:23+0300
2026-02-15T17:23+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину. "Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404", - сказал он в видеосообщении на платформе Мах.
Медведев: Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину.
"Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404", - сказал он в видеосообщении на платформе Мах.
Зеленский сделал истеричное заявление
15:55
15:55
 
