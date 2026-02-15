https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867504387.html
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:36+0300
2026-02-15T17:36+0300
2026-02-15T17:36+0300
общество
грузия
мюнхен
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчёркивая, что это его основное преимущество. <…> Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", — написал он.Володин привел в пример бывшего президента Грузии."Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем", — напомнил председатель Госдумы.В заключение он назвал такое поведение признаком слабости.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html
https://1prime.ru/20260215/myunkhen-867503553.html
грузия
мюнхен
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , грузия, мюнхен, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума
Общество , ГРУЗИЯ, Мюнхен, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Володин заявил о психических расстройствах у Зеленского из-за его слов в Мюнхене