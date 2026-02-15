https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867504387.html

Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене

Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ

Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене

Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T17:36+0300

2026-02-15T17:36+0300

2026-02-15T17:36+0300

общество

грузия

мюнхен

украина

вячеслав володин

владимир зеленский

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчёркивая, что это его основное преимущество. <…> Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", — написал он.Володин привел в пример бывшего президента Грузии."Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем", — напомнил председатель Госдумы.В заключение он назвал такое поведение признаком слабости.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.

https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html

https://1prime.ru/20260215/myunkhen-867503553.html

грузия

мюнхен

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , грузия, мюнхен, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума