Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867504387.html
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:36+0300
2026-02-15T17:36+0300
общество
грузия
мюнхен
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчёркивая, что это его основное преимущество. &lt;…&gt; Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", — написал он.Володин привел в пример бывшего президента Грузии."Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем", — напомнил председатель Госдумы.В заключение он назвал такое поведение признаком слабости.Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html
https://1prime.ru/20260215/myunkhen-867503553.html
грузия
мюнхен
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , грузия, мюнхен, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума
Общество , ГРУЗИЯ, Мюнхен, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума
17:36 15.02.2026
 
Володин резко высказался о Зеленском из-за выступления в Мюнхене

Володин заявил о психических расстройствах у Зеленского из-за его слов в Мюнхене

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчёркивая, что это его основное преимущество. <…> Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", — написал он.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Произошедшее в Мюнхене из-за Украины вызвало возмущение на Западе
17:34
Володин привел в пример бывшего президента Грузии.
"Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем", — напомнил председатель Госдумы.
В заключение он назвал такое поведение признаком слабости.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
На Западе выступили с предупреждением на фоне встречи в Мюнхене
17:06
 
ОбществоГРУЗИЯМюнхенУКРАИНАВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала