Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов - 15.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов
Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов - 15.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов
Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале.
2026-02-15T23:03+0300
2026-02-15T23:03+0300
общество
украина
киев
мюнхен
владимир зеленский
марк рютте
всу
вс рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале. Только за эту неделю февраля они (ВС России. — Прим. ред.) выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические, — уточнил он. Глава киевского режима заявляет, что в Мюнхене достиг соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и отметил, что ожидает скорых поставок вооружения. В пятницу в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшую неделю провели один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что атаки были ответной мерой на террористические действия ВСУ против российской гражданской инфраструктуры, и все цели были успешно поражены. Зеленский не раз выражал недовольство партнерам за задержки в поставках средств ПВО, включая США, поскольку, по его утверждению, они не смогли доставить ракеты в согласованный срок, так как Европа их своевременно не оплатила. Ранее представитель украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине имеются проблемы с наличием ракет для самолетов и ПВО. Марк Рютте, генсек НАТО, в ходе беседы с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента отметил, что эффективность украинской ПВО снижается из-за нехватки перехватчиков, в связи с чем Киеву все сложнее справляться с ночными ударами ракет и дронов.
украина
киев
мюнхен
общество , украина, киев, мюнхен, владимир зеленский, марк рютте, всу, вс рф, нато
Общество , УКРАИНА, Киев, Мюнхен, Владимир Зеленский, Марк Рютте, ВСУ, ВС РФ, НАТО
23:03 15.02.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов

Зеленский потребовал от Запада срочной военной помощи после российских ударов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале.
Только за эту неделю февраля они (ВС России. — Прим. ред.) выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические, — уточнил он.
Глава киевского режима заявляет, что в Мюнхене достиг соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и отметил, что ожидает скорых поставок вооружения.
В пятницу в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшую неделю провели один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что атаки были ответной мерой на террористические действия ВСУ против российской гражданской инфраструктуры, и все цели были успешно поражены.
Зеленский не раз выражал недовольство партнерам за задержки в поставках средств ПВО, включая США, поскольку, по его утверждению, они не смогли доставить ракеты в согласованный срок, так как Европа их своевременно не оплатила.
Ранее представитель украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине имеются проблемы с наличием ракет для самолетов и ПВО.
Марк Рютте, генсек НАТО, в ходе беседы с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента отметил, что эффективность украинской ПВО снижается из-за нехватки перехватчиков, в связи с чем Киеву все сложнее справляться с ночными ударами ракет и дронов.
 
ОбществоУКРАИНАКиевМюнхенВладимир ЗеленскийМарк РюттеВСУВС РФНАТО
 
 
