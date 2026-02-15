https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867510316.html
Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов
Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале. | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале. Только за эту неделю февраля они (ВС России. — Прим. ред.) выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические, — уточнил он. Глава киевского режима заявляет, что в Мюнхене достиг соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и отметил, что ожидает скорых поставок вооружения. В пятницу в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшую неделю провели один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что атаки были ответной мерой на террористические действия ВСУ против российской гражданской инфраструктуры, и все цели были успешно поражены. Зеленский не раз выражал недовольство партнерам за задержки в поставках средств ПВО, включая США, поскольку, по его утверждению, они не смогли доставить ракеты в согласованный срок, так как Европа их своевременно не оплатила. Ранее представитель украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине имеются проблемы с наличием ракет для самолетов и ПВО. Марк Рютте, генсек НАТО, в ходе беседы с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента отметил, что эффективность украинской ПВО снижается из-за нехватки перехватчиков, в связи с чем Киеву все сложнее справляться с ночными ударами ракет и дронов.
