Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов

Зеленский сделал громкое заявление после российских ударов

Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:03+0300

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на быстрые поставки военной помощи после российских обстрелов, об этом он написал в Telegram-канале. Только за эту неделю февраля они (ВС России. — Прим. ред.) выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические, — уточнил он. Глава киевского режима заявляет, что в Мюнхене достиг соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и отметил, что ожидает скорых поставок вооружения. В пятницу в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшую неделю провели один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что атаки были ответной мерой на террористические действия ВСУ против российской гражданской инфраструктуры, и все цели были успешно поражены. Зеленский не раз выражал недовольство партнерам за задержки в поставках средств ПВО, включая США, поскольку, по его утверждению, они не смогли доставить ракеты в согласованный срок, так как Европа их своевременно не оплатила. Ранее представитель украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине имеются проблемы с наличием ракет для самолетов и ПВО. Марк Рютте, генсек НАТО, в ходе беседы с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента отметил, что эффективность украинской ПВО снижается из-за нехватки перехватчиков, в связи с чем Киеву все сложнее справляться с ночными ударами ракет и дронов.

