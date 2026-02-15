https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867512022.html
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает пределы общепринятых норм, выдвигая жесткие требования, пишет Die Weltwoche."Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.Автор статьи полагает, что из-за своей позиции фон дер Ляйен рискует стать "могильщицей ЕС"."Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в материале.В субботу Зеленский вновь заявил, что ему необходимы точные сроки предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее сообщала о подготовке ЕС плана из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в 2027 году с расчетом на преодоление вето Венгрии.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял о вмешательстве Зеленского в венгерскую предвыборную кампанию. После дипломатического обмена вызовами послов напряженность между странами усилилась.В конце января Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц и канцлер Австрии Кристиан Штокер выступили против ускоренной процедуры. Орбан подчеркнул, что венгерский парламент в обозримом будущем не поддержит присоединение Украины к ЕС.
