"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского - 15.02.2026
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского
Владимир Зеленский испытывает пределы общепринятых норм, выдвигая жесткие требования, пишет Die Weltwoche. | 15.02.2026
2026-02-15T23:44+0300
2026-02-15T23:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает пределы общепринятых норм, выдвигая жесткие требования, пишет Die Weltwoche."Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.Автор статьи полагает, что из-за своей позиции фон дер Ляйен рискует стать "могильщицей ЕС"."Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в материале.В субботу Зеленский вновь заявил, что ему необходимы точные сроки предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее сообщала о подготовке ЕС плана из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в 2027 году с расчетом на преодоление вето Венгрии.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял о вмешательстве Зеленского в венгерскую предвыборную кампанию. После дипломатического обмена вызовами послов напряженность между странами усилилась.В конце января Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц и канцлер Австрии Кристиан Штокер выступили против ускоренной процедуры. Орбан подчеркнул, что венгерский парламент в обозримом будущем не поддержит присоединение Украины к ЕС.
"Задушит союз". На Западе обеспокоены новым требованием Зеленского

Weltwoche: требования Зеленского выходят за рамки норм приличия

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает пределы общепринятых норм, выдвигая жесткие требования, пишет Die Weltwoche.
"Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского Союза — и, тем не менее, будет реализовано. Ведь когда речь заходит об Украине, Брюссель не жалеет средств. В первую очередь, глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.
Автор статьи полагает, что из-за своей позиции фон дер Ляйен рискует стать "могильщицей ЕС".
"Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Ее сельское хозяйство сметет европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы", — резюмируется в материале.
В субботу Зеленский вновь заявил, что ему необходимы точные сроки предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщала о подготовке ЕС плана из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в 2027 году с расчетом на преодоление вето Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял о вмешательстве Зеленского в венгерскую предвыборную кампанию. После дипломатического обмена вызовами послов напряженность между странами усилилась.
В конце января Зеленский настаивал на вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц и канцлер Австрии Кристиан Штокер выступили против ускоренной процедуры. Орбан подчеркнул, что венгерский парламент в обозримом будущем не поддержит присоединение Украины к ЕС.
Заголовок открываемого материала