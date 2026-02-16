https://1prime.ru/20260216/antalja-867514493.html

В Анталье оценили влияние укрепления рубля на отдых россиян

В Анталье оценили влияние укрепления рубля на отдых россиян - 16.02.2026, ПРАЙМ

В Анталье оценили влияние укрепления рубля на отдых россиян

Укрепление рубля может сделать отдых россиян на турецких курортах более доступным предстоящим летом, однако Турции следует учитывать усиливающуюся конкуренцию... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T02:45+0300

2026-02-16T02:45+0300

2026-02-16T02:45+0300

туризм

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867514493.jpg?1771199159

АНКАРА, 16 фев - ПРАЙМ. Укрепление рубля может сделать отдых россиян на турецких курортах более доступным предстоящим летом, однако Турции следует учитывать усиливающуюся конкуренцию со стороны Египта и Вьетнама, заявил РИА Новости владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер. Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару - на 30%. В то же время, по подсчетам Блумберг, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% - максимум с 2017 года. "Если рубль сохраняет устойчивость, это напрямую отражается на спросе со стороны российских туристов. Однако нам нельзя забывать, что конкуренция с Египтом и Вьетнамом усиливается", - отметил Бильгинер. По его оценке, укрепление российской валюты способно повысить глубину бронирований и средний чек, поскольку туристы чувствуют себя более уверенно в расходах. Бильгинер считает, что при благоприятном валютном курсе увеличивается спрос не только на бюджетные пакеты, но и на более дорогие форматы размещения. При этом он подчеркнул, что ценовой фактор остается ключевым. По его мнению, Египет активно использует преимущество более низкой себестоимости, а Вьетнам привлекает дальнемагистральным экзотическим продуктом, что создает дополнительное давление на турецкий рынок. Эксперт также полагает, что Турции необходимо удерживать баланс между ценой и качеством сервиса. В его интерпретации, валютный фактор может стать краткосрочным стимулом, однако долгосрочная конкурентоспособность зависит от гибкой ценовой политики, контроля издержек и сохранения репутации направления как стабильного и безопасного туристического центра. Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране за 2025 год побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее, подсчитало РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес