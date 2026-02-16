https://1prime.ru/20260216/azerbajdzhan-867513362.html
Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции - Алиев
2026-02-16T01:18+0300
экономика
сербия
азербайджан
белград
александр вучич
БАКУ, 16 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции.
Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" сербский президент Александр Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями.
"Если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции", - сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Вучичем в Белграде.
