Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте
2026-02-16T03:03+0300
финансы
банки
банковские карты
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. В ряде случаев банки списывают с клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. Почему они это делают и как вовремя распознать подвох, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.“Ситуация с комиссиями за неактивные счета — классический пример информационной асимметрии между банками и клиентами. Большинство людей не читают договоры целиком и не отслеживают изменения тарифов, что выступает фактором неожиданности для списаний”, - указала она.Между тем, в ряде банковских договоров предусмотрена плата за существование неактивных счетов. Ситуация поднимает несколько важных вопросов. С юридической точки зрения, банки действуют в правовом поле — если комиссия прописана в договоре, она законна. Однако это не снимает с финансовых организаций обязанности информировать клиентов доступным языком, а не через документы мелким шрифтом, уверена финансист.“Экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчетности перед регулятором, хранения данных, и банки перекладывают эти издержки на клиентов. Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?” - рассуждает онаКлиентам следует регулярно проверять выписки по всем счетам, закрывать неиспользуемые карты и счета через мобильный банк, настраивать уведомления о любых списаниях.Существует и системная проблема, поэтому было бы логично, если бы регулятор обязал банки автоматически закрывать счета с нулевым балансом после 2–3 лет неактивности или делать это по упрощенной процедуре, считает Эльмира Асяева.“В конечном счете финансовая грамотность начинается с периодической ревизии своих банковских продуктов, ведь забытый счет может превратиться в источник убытков”, - заключила она.
Финансист предупредила о списаниях за отсутствие операций по карте
Асяева: банки могут указать в договоре возможность комиссий за "нулевые" счета
