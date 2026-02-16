Чукотка возглавила рейтинг регионов по потребительскому спросу

https://1prime.ru/20260216/chukotka-867512706.html

МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Чукотка и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по потребительскому спросу, замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА СПРОС Российская экономика в 2025 году характеризовалась заметным снижением темпов роста, что, в частности, затронуло и потребительский спрос. Позитивная динамика ВВП, наблюдавшаяся ранее, постепенно сходила на нет на фоне высоких ставок, рост зарплат замедлился. В денежном выражении потребители стали тратить более экономно, что связано как с замедлением темпов роста зарплат, так и c ростом стоимости товаров и услуг. По оценкам РИА Новости, за 2025 год потребительский спрос в России вырос на 2,93%. По сравнению с 2024 годом темпы роста спроса снизились более чем в два раза. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. В 2025 году структуре потребительских расходов 72% приходилось на розничную торговлю, 23% на рынок услуг и 5 % на общественное питание. По сравнению с 2024 годом заметных изменений в этих пропорциях не произошло. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестой ежегодный рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень сильно различается у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, четыре региона в 2025 году показали снижение потребительского спроса, у одного региона спрос остался на прежнем уровне, а в 80 регионах спрос населения вырос относительно прошлого года. При этом оборот розничной торговли снизился у пяти, объем услуг – у одиннадцати, оборот общественного питания – у четырнадцати регионов. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Чукотском автономном округе, где по расчетам РИА Новости, он увеличился на 13,9%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+10,1%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос вырос в 2025 году на 9,2% и 8,9% соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга Республика Мордовия с показателем 8,5%. Во всех этих регионах наиболее существенный вклад в положительную динамику внесла розничная торговля, а в Чукотском автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике в дополнение к розничной торговле довольно высокие темпы продемонстрировал сектор общественного питания, что также внесло весомый вклад в итоговый показатель. Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2025 году расположились: Тува, Челябинская, Оренбургская, Иркутская области, Приморский край. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен. На общем фоне, как было сказано ранее, в четырех регионах в прошедшем году отмечалось сокращение потребительского спроса. Согласно расчетам РИА Новости, негативная динамика наблюдалась в Ханты-Мансийском автономном округе, Тульской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе. Негативную динамику во всех перечисленных регионах кроме Ненецкого автономного округа показала розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный. В Ненецком автономном округе на фоне слабо положительных результатов розничной торговли существенно снизился оборот общественного питания, вес которого здесь довольно высок. Еще в пятнадцати регионах динамика спроса также была очень слабой, менее одного процента. В Самарской области спрос за год не изменился. СРЕДНИЕ ТРАТЫ Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тысячи рублей, что выше уровня 2024 года на 12,2%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 35 тысяч рублей, на оплату услуг 11,4 тысячи рублей, а на общественное питание 2,4 тысячи рублей. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. В частности, в Москве средние расходы составляют 84,6 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 68,3 тысячи рублей, в Краснодарском крае – 64,2 тысячи рублей. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. На другом полюсе находятся регионы, в которых население тратит мало. В трех регионах в 2025 году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц. Разница между пятеркой лидеров по потреблению и аутсайдеров превышает три раза.

