Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев
Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не спросил о коррупции в его окружении.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.
"Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу. В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
НАБУ сообщило 10 ноября 2025 года, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Железняк в июле 2025 года заявил, что в киевской квартире Миндича установлены золотые унитаз и биде.
Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев
Дмитриев: в Мюнхене никто не спросил Зеленского о коррупции в его окружении
