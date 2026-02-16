https://1prime.ru/20260216/dmitriev-867512510.html

Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев

Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев - 16.02.2026, ПРАЙМ

Зеленского не спросили о коррупции в его окружении, заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Владимира... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T00:00+0300

2026-02-16T00:00+0300

2026-02-16T00:00+0300

экономика

мировая экономика

украина

рф

женева

владимир зеленский

кирилл дмитриев

набу

рада

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867512510.jpg?1771189208

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не спросил о коррупции в его окружении. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. "Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу. В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. НАБУ сообщило 10 ноября 2025 года, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Железняк в июле 2025 года заявил, что в киевской квартире Миндича установлены золотые унитаз и биде.

украина

рф

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, женева, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, рада, энергоатом