Додон заявил о риске повторения "украинского сценария" в Молдавии

Додон заявил о риске повторения "украинского сценария" в Молдавии

2026-02-16T05:59+0300

МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Политический курс правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, может привести страну к повторению конфликта по "украинскому сценарию", заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. "Меня больше всего волнует, чтобы молдавские власти, политики не повторили чужие ошибки. Потому что я вижу в Молдове элементы сценария, который уже был реализован на Украине: закрытие СМИ, запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь", – сказал политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

