МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Эфиопия ждет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. По словам дипломата, правительство Эфиопии пытается создать "некий микс возобновляемой энергии" для обеспечения источниками энергии всей территории страны. "Гидроэлектростанции – одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор", - сказал он. "Я знаю, что "Интер РАО" сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны". - пояснил посол. В Эфиопии есть и другие проекты, уже по СПГ, указал он. "Нам нужны технологии для его (газа) переработки. У нас также есть сырая нефть, поэтому компании по разработке месторождений могут также изучить возможности для инвестиций", - подчеркнул он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 18 февраля.

