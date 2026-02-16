https://1prime.ru/20260216/ekspert-867515238.html

Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов

Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал в долгосрочной перспективе войти в тройку лидеров по добыче редкоземельных металлов (РЗМ) не только благодаря освоению действующих месторождений, но и активной государственной политике, направленной на развитие отрасли, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В долгосрочной перспективе у России есть возможности для входа в тройку лидеров по добыче редкоземельного сырья. Этому будут способствовать не только существующие проекты по освоению месторождений, но и государственный курс на стимулирование развития редкоземельной отрасли", - рассказал эксперт. Аналитик отметил, что процесс освоения месторождений и их ввода в эксплуатацию для получения добычи небыстрый, но со временем он окупается и набирает обороты. По словам Хазанова, металлы прежде всего необходимы России для реализации на внутреннем рынке, но на российские РЗМ и их соединения могут найтись покупатели и за границей - в странах Азии, у которых добыча такого сырья мала или не развита. "Сейчас мешает санкционное давление на нашу страну, однако рано или поздно ограничения будут ослабевать - всем давно понятно (за небольшим исключением), что экономическое и политическое противостояние с Россией пользы никому не несет", - прокомментировал он. Ранее в феврале среди мер поддержки отрасли Минпромторг РФ подготовил проект решения о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат для российских производителей продукции из РМ и РЗМ. Также с 2020 года в России применяется сниженная ставка по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 8%, до 4,8% в отношении добычи РЗМ, а в марте 2025 года в Совете Федерации сенаторы предложили обнуление этого налога для отрасли. Кроме того, в январе 2025 года стартовал национальный проект "Новые материалы и химия". К 2030 году в стране планируется запустить около 150 проектов, которые, в том числе, будут направлены на переработку редких и редкоземельных металлов. В декабре прошлого года Минпромторгом РФ был подписан план мероприятий по развитию отрасли в России, который является частью этого же нацпроекта. Он охватит всю производственную цепочку: от геологоразведки до перерабатывающих секторов экономики. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс.

