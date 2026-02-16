https://1prime.ru/20260216/ekspert-867515981.html
Эксперт назвал данные о работе в соцсетях "золотой жилой" для мошенников
2026-02-16T04:28+0300
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют "золотую жилу" для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров.
"Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег - золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы", - отметил эксперт.
Также мошенники могут начать атаку, если получат карту социальных связей: открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии.
"Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт", - объяснил Бедеров.
Помимо этого, не стоит публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.
