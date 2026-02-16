Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-16T06:23+0300
2026-02-16T06:23+0300
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Приостановка туров на Кубу может привести к сокращению турпотока из России в ряд стран Латинской Америки, поскольку остров использовался как транзитная точка для комбинированных поездок, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина. Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. По ее словам, через Кубу российские туристы нередко отправлялись на экскурсионные программы в другие страны региона, совмещая пляжный отдых с поездками по Латинской Америке. "Вместе с Кубой замрет рынок стран Латинской Америки. То есть небольшой, конечно, там шел поток индивидуальных туристов, которые ездили в другие страны: Панаму, Аргентину, Чили, Мексику. Для экскурсионных туров они обычно летали через Кубу: то есть отдыхали на Кубе на пляже и ездили на экскурсионные программы в какие-то соседние страны Латинской Америки", - сказала собеседница агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
06:23 16.02.2026
 
Эксперт предупредила о сокращении турпотока из России в Латинскую Америку

Эксперт Лапина: приостановка туров на Кубу может привести к сокращению турпотока из России

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Приостановка туров на Кубу может привести к сокращению турпотока из России в ряд стран Латинской Америки, поскольку остров использовался как транзитная точка для комбинированных поездок, заявила РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
По ее словам, через Кубу российские туристы нередко отправлялись на экскурсионные программы в другие страны региона, совмещая пляжный отдых с поездками по Латинской Америке.
"Вместе с Кубой замрет рынок стран Латинской Америки. То есть небольшой, конечно, там шел поток индивидуальных туристов, которые ездили в другие страны: Панаму, Аргентину, Чили, Мексику. Для экскурсионных туров они обычно летали через Кубу: то есть отдыхали на Кубе на пляже и ездили на экскурсионные программы в какие-то соседние страны Латинской Америки", - сказала собеседница агентства.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
 
