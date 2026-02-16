https://1prime.ru/20260216/evro-867513530.html

Франции нужно 200 миллиардов евро в модернизацию электросетей

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Франции требуется инвестировать 200 миллиардов евро в модернизацию своих электросетей, заявил министр экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета страны Ролан Лескюр. "Есть распределительные сети, которые были созданы в послевоенный период, в них нужно инвестировать. Предусмотрено 200 миллиардов инвестиций в сети, высоковольтные линии, в то, что называется электропередачей и электроснабжением", - заявил министр телеканалу BFMTV. Лескюр заявил, что Франция будет стремиться к генерации большего объема энергии с низким углеродным следом.

