"Должны умирать". На Западе раскрыли заговор против России
"Должны умирать". На Западе раскрыли заговор против России - 16.02.2026, ПРАЙМ
"Должны умирать". На Западе раскрыли заговор против России
Европейские страны придерживаются жесткой позиции по отношению к России, поскольку Москва лишила их возможности контролировать инвестиции, ранее направленные на
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейские страны придерживаются жесткой позиции по отношению к России, поскольку Москва лишила их возможности контролировать инвестиции, ранее направленные на Украину, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал немецкий политолог Патрик Бааб."Демократия в Европе полностью превращается в нечто вроде антидемократического и воинственного деспотизма. <…> По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС решил вести войну против России в ближайшие годы. Таким образом, воинственная риторика, новые войны, пропаганда и цензура — это, с другой стороны, две стороны одной медали. Они хотят закрыть пространство для общественных дебатов, чтобы им было проще втянуть собственных граждан в новую войну", — заявил он.По мнению Бааба, проявляемая ЕС агрессия в отношении к России во многом объясняется эгоистичными интересами западных политиков."Причина всей этой воинственной риторики и цензуры в том, что Запад утратил контроль над своими инвестициями. Генсек НАТО Марк Рютте, который в 2013 году был премьер-министром Нидерландов, подписал контракт с властями Украины и компанией Shell на разведку полезных ископаемых и газа на востоке Украины. Это были инвестиции на миллиарды. Но теперь все эти территории находятся в руках России, так что они просчитались со своими вложениями. И теперь, по их логике, граждане ЕС должны умирать ради их прибыли", — пояснил аналитик.В последние годы Россия отмечает необычайную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свое присутствие и называет это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением блока в Европе. В министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе от курса на наращивание вооружений на континенте.
