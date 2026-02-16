Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева - 16.02.2026
Политика
https://1prime.ru/20260216/evropa-867515633.html
"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева
"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева - 16.02.2026, ПРАЙМ
"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева
Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T04:00+0300
2026-02-16T04:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — заявил он.По мнению Джонсона, европейцы попросту не смогут предоставить Украине такие гарантии, которые удовлетворили бы требования России."Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — добавил аналитик.В субботу Владимир Зеленский потребовал, чтобы ему назвали четкие сроки предоставления гарантий безопасности Украине для заключения окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов, предусматривающий частичное членство Украины в блоке уже к 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, с расчетом на возможное поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в апреле.В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что любые попытки размещения сил государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к серьезной эскалации. Призывы о возможности размещения контингента из альянсов в Украине, звучавшие в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией к продолжению военных действий.
https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867338805.html
04:00 16.02.2026
 
"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева

Аналитик Джонсон: Европа не в состоянии обеспечить Украине гарантии безопасности

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — заявил он.
По мнению Джонсона, европейцы попросту не смогут предоставить Украине такие гарантии, которые удовлетворили бы требования России.
"Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — добавил аналитик.
В субботу Владимир Зеленский потребовал, чтобы ему назвали четкие сроки предоставления гарантий безопасности Украине для заключения окончательного мирного соглашения с Россией.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов, предусматривающий частичное членство Украины в блоке уже к 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, с расчетом на возможное поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в апреле.
В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что любые попытки размещения сил государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к серьезной эскалации. Призывы о возможности размещения контингента из альянсов в Украине, звучавшие в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией к продолжению военных действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины
9 февраля, 23:41
 
