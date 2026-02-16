https://1prime.ru/20260216/evropa-867515633.html

"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева

"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева - 16.02.2026, ПРАЙМ

"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева

Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T04:00+0300

2026-02-16T04:00+0300

2026-02-16T04:00+0300

политика

украина

европа

запад

владимир зеленский

виктор орбан

нато

цру

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — заявил он.По мнению Джонсона, европейцы попросту не смогут предоставить Украине такие гарантии, которые удовлетворили бы требования России."Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — добавил аналитик.В субботу Владимир Зеленский потребовал, чтобы ему назвали четкие сроки предоставления гарантий безопасности Украине для заключения окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов, предусматривающий частичное членство Украины в блоке уже к 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, с расчетом на возможное поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в апреле.В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что любые попытки размещения сил государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к серьезной эскалации. Призывы о возможности размещения контингента из альянсов в Украине, звучавшие в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией к продолжению военных действий.

https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867338805.html

украина

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, запад, владимир зеленский, виктор орбан, нато, цру, politico