"Смогут собрать силы". Запад раскрыл, какой сюрприз приготовили для Киева
Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире...
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европа не в состоянии предоставить такие гарантии безопасности Украине, которые были бы приемлемы для России в рамках мирного соглашения, такое мнение в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России", — заявил он.По мнению Джонсона, европейцы попросту не смогут предоставить Украине такие гарантии, которые удовлетворили бы требования России."Реальность такова, что армия, созданная НАТО на Украине, была самым мощным военным подразделением в Европе, за исключением США и Турции. Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. Так что Россия категорически не примет план гарантий безопасности, который есть у европейцев", — добавил аналитик.В субботу Владимир Зеленский потребовал, чтобы ему назвали четкие сроки предоставления гарантий безопасности Украине для заключения окончательного мирного соглашения с Россией.Газета Politico ранее сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти шагов, предусматривающий частичное членство Украины в блоке уже к 2027 году. План включает преодоление вето Венгрии, с расчетом на возможное поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в апреле.В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что любые попытки размещения сил государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к серьезной эскалации. Призывы о возможности размещения контингента из альянсов в Украине, звучавшие в Великобритании и других европейских странах, в министерстве называли провокацией к продолжению военных действий.
