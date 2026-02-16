https://1prime.ru/20260216/evropa-867517212.html

"Другие интересы". На Западе сообщили о резком изменении позиции по России

"Другие интересы". На Западе сообщили о резком изменении позиции по России - 16.02.2026, ПРАЙМ

"Другие интересы". На Западе сообщили о резком изменении позиции по России

16.02.2026

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В Европе усиливаются политические группы, которые стремятся к восстановлению нормальных отношений с Россией, сообщил в эфире YouTube-канала профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро."В Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России. Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии", — заявил он.По мнению профессора, антироссийская политика лидеров Европы подталкивает к активным действиям политические группы, заинтересованные в возобновлении сотрудничества с Москвой."Логично предположить, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри Германии. Другие политические силы сплотятся против него", — пояснил Петро.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что решил создать "прямой канал связи с Россией".Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что странам НАТО необходимо как можно скорее осознать, что Россия — часть Европы, с которой следует устанавливать прямые контакты.

