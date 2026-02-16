https://1prime.ru/20260216/frantsija-867514043.html
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию
2026-02-16
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Франция и Польша в прошлом году вернулись в число крупнейших поставщиков вина России среди членов Евросоюза, нарастив свои поставки до многолетних рекордов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, среди стран-членов ЕС больше всего вина в Россию в прошлом году отправили, как и годом ранее, Италия и Латвия. Стоимость поставок составила 207,4 миллиона евро (-16% за год) и 106,7 миллиона евро (-12%), соответственно. При этом на третье место впервые ворвалась Польша, вытеснив Испанию. Поляки отправили россиянам вина на рекордные за все время торговли двух стран 70,8 миллиона евро - на 21% больше, чем год назад. Следом расположилась Франция, за год нарастившая экспорт в 5,1 раза - до максимальных с 2017 года 34,4 миллиона евро. Прирост вернул ее в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года. Пятерку замкнула Португалия с 34 миллионами евро - она сократила экспорт в Россию на 18%. Также в число крупнейших поставщиков вошли Германия (246 миллионов евро), Испания (20,1 миллиона) и Литва (10,4 миллиона) они сократили поставки в Россию на 19%, 71% и 44%, соответственно. Замкнули десятку Австрия, нарастившая экспорт вина в РФ в полтора раза - до 5,8 миллиона евро, и Чехия, сократившая поставки на 14% - до 2,1 миллиона.
