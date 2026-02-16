Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документе отмечается, что в настоящее время Жилищный кодекс РФ предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта РФ. Также подчеркивается, что индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах России на 2026 год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года и различаются по регионам. В случае принятия данной инициативы повышение платы в рамках указанных индексов в период до 1 марта 2028 года осуществляться не будет. "Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений", - сказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин РИА Новости. По словам парламентария, инициатива направлена прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.
Экономика
04:22 16.02.2026
 
В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ до 1 марта 2028 года

Экономика
 
 
