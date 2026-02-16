Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Форум устойчивого развития откроется на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев – РИА Новости. Форум устойчивого развития, который откроется на Камчатке во вторник, объединит инвесторов, предпринимателей и представителей власти для обсуждения инвестиционной политики, туризма и градостроительства, сообщили местные власти. "На этой переговорной площадке встречаются инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства, подрядчики, застройщики, органы власти различных уровней, чтобы обсудить возникающие у них проблемы и барьеры, получить обратную связь, увидеть новые для себя ниши и перспективы", - рассказала вице-губернатор Камчатского края Оксана Герасимова на брифинге. Она добавила, что такое взаимодействие дает реальный толчок развитию как отдельных проектов, так и региона в целом. В этом году к традиционным инвестиционной и туристической темам форума добавилось третье направление - архитектура и градостроительство. По словам Герасимовой, вопросы формирования комфортной урбанистики и создания общественных пространств сегодня стоят на повестке дня особенно остро. Генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников отметил, что объединение трех тематик позволило сформировать "бесшовную" программу мероприятия. В форуме примут участие крупные федеральные компании, а также представители институтов развития из регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Специалисты из Ленинградской области представят цифровую платформу "Зеленый коридор" для сопровождения инвестпроектов. Кроме того, для инвестиционных уполномоченных муниципалитетов края организован обучающий семинар Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Мыльников призвал местный бизнес активно участвовать в работе форума, подчеркнув, что такие площадки помогают выстраивать партнерские связи на долгие годы. Программный директор форума Леонид Агафонов сообщил, что в течение четырех дней на площадке Камчатского выставочно-туристического центра пройдет более 40 мероприятий. Первый день посвятят архитектуре, второй - экономике и инвестициям, третий и четвертый - туризму. Агафонов также отметил, что камчатский форум получил федеральный статус, став официальной зимней площадкой международного форума "Путешествуй", который ежегодно проводится на ВДНХ. Это позволило привлечь экспертов федерального уровня. Среди зарубежных гостей - генеральный консул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав и представители туристических ведомств Ганы и Перу.
03:46 16.02.2026
 
