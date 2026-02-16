https://1prime.ru/20260216/kiev-867515446.html
Киев доигрался до международной террористической ячейки, заявила Захарова
Киевский режим доигрался до международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 16.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867515446.jpg?1771201886
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Киевский режим доигрался до международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно - неонацисткой прошивки", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Она добавила, что киевский режим является примером международного терроризма, который подпитывают оружием, деньгами, политической поддержкой извне.
"Целый конгломерат стран под натовским зонтиком", - так охарактеризовала представитель МИД поддержку Киева.
