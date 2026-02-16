https://1prime.ru/20260216/kirovograd-867516573.html

В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы - 16.02.2026, ПРАЙМ

В Кировограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T05:20+0300

2026-02-16T05:20+0300

2026-02-16T05:20+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867516573.jpg?1771208406

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Кировоградской области действует с 4.16 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40