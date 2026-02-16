https://1prime.ru/20260216/kirovograd-867516573.html
В Кировограде прогремели взрывы
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Кировоградской области действует с 4.16 мск.
