Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт - 16.02.2026, ПРАЙМ
Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт
Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт - 16.02.2026, ПРАЙМ
Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт
Отказавшиеся от планов на отпуск на Кубе российские туристы вряд ли выберут Турцию, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T02:00+0300
2026-02-16T02:26+0300
СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Отказавшиеся от планов на отпуск на Кубе российские туристы вряд ли выберут Турцию, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. "Туриндустрия, безусловно, внимательно наблюдает за ситуацией после рекомендации российского министерства, но мы не ожидаем значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу. Дело в том, что основная альтернатива Кубе это не Турция, а ближайшие к ней регионы, поэтому спрос будет расти на них", - заявил Санджар. По его словам, интерес россиян к Турции и без того высокий, и никаких кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается. Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказания помощи.
02:00 16.02.2026 (обновлено: 02:26 16.02.2026)
 
Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт

РИА Новости: российские туристы вряд ли выберут Турцию вместо Кубы

СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Отказавшиеся от планов на отпуск на Кубе российские туристы вряд ли выберут Турцию, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
"Туриндустрия, безусловно, внимательно наблюдает за ситуацией после рекомендации российского министерства, но мы не ожидаем значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу. Дело в том, что основная альтернатива Кубе это не Турция, а ближайшие к ней регионы, поэтому спрос будет расти на них", - заявил Санджар.
По его словам, интерес россиян к Турции и без того высокий, и никаких кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказания помощи.
 
