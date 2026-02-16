https://1prime.ru/20260216/kuba-867513860.html

Отказавшиеся от Кубы россияне вряд ли выберут Турцию, заявил эксперт

СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Отказавшиеся от планов на отпуск на Кубе российские туристы вряд ли выберут Турцию, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. "Туриндустрия, безусловно, внимательно наблюдает за ситуацией после рекомендации российского министерства, но мы не ожидаем значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу. Дело в том, что основная альтернатива Кубе это не Турция, а ближайшие к ней регионы, поэтому спрос будет расти на них", - заявил Санджар. По его словам, интерес россиян к Турции и без того высокий, и никаких кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается. Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказания помощи.

