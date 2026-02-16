"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов

https://1prime.ru/20260216/market-867517013.html

2026-02-16T05:47+0300

2026-02-16T05:47+0300

2026-02-16T06:32+0300

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" запустил сервис "Фулфилмент" для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", - сообщили там. Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам. В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта. Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.

