"Яндекс Маркет" предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" запустил сервис "Фулфилмент" для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", - сообщили там. Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам. В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта. Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.
бизнес, яндекс маркет
Бизнес, Яндекс Маркет
05:47 16.02.2026 (обновлено: 06:32 16.02.2026)
 
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" запустил сервис "Фулфилмент" для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", - сообщили там.
Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам.
В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта.
Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.
 
Заголовок открываемого материала