Блины с икрой на Масленицу обойдутся почти в 4 тысячи рублей

Блины с икрой на Масленицу обойдутся почти в 4 тысячи рублей

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Ингредиенты для приготовления блинов с икрой на всю семью в эту Масленицу обойдутся почти в 4 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов красной икры. Общая стоимость блинов вместе с икрой составила 3934,7 рубля. При этом начинка оказалась дороже самих блинов в 17,8 раза - 3725,8 рубля против 208,9 рубля. Кроме икры самыми затратными ингредиентами оказались молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля). За нужное количество дрожжей нужно отдать 24,8 рубля, по данным крупной торговой сети, за яйца - 18,7 рубля, а за нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.

2026

